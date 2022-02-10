Немов заявил о необходимости поддержать Валиеву на фоне скандала на Олимпиаде

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» заявил о необходимости поддержать российскую фигуристку Камилу Валиеву на фоне скандала на Олимпиаде в Пекине.

По его словам, Валиева приехала на ОИ в Китай в отличнейшей форме и «выше всех своих конкуренток на голову».

«Здесь наша с вами задача в том, чтобы поддержать (Валиеву. — RT)... Всегда была борьба, потому что мы конкурентоспособные, мы сильные, (соперники. — RT) ждут, пока мы где-то за какую-то линию зайдём, где-то упадём или ошибёмся», — сказал Немов.

Ранее СМИ сообщили, что задержка церемонии награждения по итогам командного турнира в фигурном катании на Олимпиаде связана с допинг-пробой 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, в которой якобы обнаружили запрещённое вещество.

Утром 10 февраля она приняла участие в тренировке в Пекине, а в Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что Валиева не отстранена от участия в Олимпиаде-2022 и выступит в личных соревнованиях.