Уткин — о Валиевой: болею за спортсмена, а потом выясняется, что он чем-то там накидался

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Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался о ситуации вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Вот я сейчас болею за нашего спортсмена, а потом, как выяснится, он чем-то там накидался. И спрашивается: ну вот во имя чего были все эти мои собственные эмоции? Возникает ощущение колоссального обмана», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

Он добавил, что фигуристы будут применять допинг для сгона веса, потому что лишние граммы влияют на исполнение прыжка. В случае с Валиевой был препарат от сердца в малом количестве.

По информации СМИ, задержка церемонии награждения по итогам командного турнира в фигурном катании на Олимпиаде связана с допинг-пробой 15-летней россиянки Камилы Валиевой, в которой якобы обнаружили запрещённое вещество. Утром 10 февраля спортсменка приняла участие в тренировке в Пекине, а в Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что Валиева не отстранена от участия в Олимпиаде-2022 и выступит в личных соревнованиях.

Ранее американский журналист заявил, что если подростку нужен триметазидин, то как быть со спортсменами на закате карьеры.