Американский журналист: если подростку нужен триметазидин, то как быть со спортсменами на закате карьеры

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Американский журналист Дэвис Лис высказался о ситуацию вокруг допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Всё это подрывает доверие к любому российскому фигуристу на этих Играх. Если 15-летнему подростку нужен триметазидин, то как быть с травмированными спортсменами на закате карьеры?» — написал Лис в своём Twitter.

По информации СМИ, задержка церемонии награждения по итогам командного турнира в фигурном катании на Олимпиаде связана с допинг-пробой 15-летней россиянки Камилы Валиевой, в которой якобы обнаружили запрещённое вещество. Утром 10 февраля спортсменка приняла участие в тренировке в Пекине, а в Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что Валиева не отстранена от участия в Олимпиаде-2022 и выступит в личных соревнованиях.

Ранее Арутюнян заявил, что в ISU и среди судей есть люди, которые не очень профессиональны.