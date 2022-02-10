Роднина: не считаю, что резко высказалась о Валиевой

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Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина не считает резким своё высказывание о российской фигуристке Камиле Валиевой, которая оказалась в центре скандала на Олимпиаде.

«Я не считаю, что я резко высказалась. Я сказала: если это так и был допинг, то это удар для нас. Мы на протяжении семь лет отмываемся без конца — и спортсмены, и Федерация, и Олимпийский комитет, и страна, и весь народ», — цитирует Роднину Telegram-канал «Абzац».

Она подчеркнула, что произошедшая с Валиевой ситуация не является провокацией.

«Это та маленькая зацепка, придирка, чтобы вокруг раскрутилось всё остальное», — добавила Роднина.

До этого экс-фигуристка призвала не защищать Валиеву, если в её организме действительно нашли допинг, подчеркнув, что в таком случаем Камила является нарушителем российского законодательства.

По информации СМИ, задержка церемонии награждения по итогам командного турнира в фигурном катании на Олимпиаде связана с допинг-пробой 15-летней россиянки Камилы Валиевой, в которой якобы обнаружили запрещённое вещество. Утром 10 февраля спортсменка приняла участие в тренировке в Пекине, а в Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что Валиева не отстранена от участия в Олимпиаде-2022 и выступит в личных соревнованиях.

Ранее американские СМИ раскритиковали организаторов ОИ-2022 из-за ситуации вокруг Валиевой.