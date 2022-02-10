Матыцин: Минспорт контролирует ситуацию с фигуристами на Олимпиаде в Пекине

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Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что ситуация с отечественными фигуристами на Олимпийских играх в Пекине находится под контролем.

«Министерство спорта Российской Федерации находится в постоянном взаимодействии с олимпийской делегацией нашей страны на Играх в Пекине и держит на контроле развитие ситуации, связанной с переносом церемонии награждения победителей и призёров командных соревнований по фигурному катанию», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

Он отметил, что все российские спортсмены продолжают участие в Играх, а Россия преследует принципы нетерпимости к нарушениям спортивных правил и олимпийской этики.

«Призываем всех проявить терпение и воздержаться от необоснованных комментариев до появления официальной информации», — добавил Матыцин.

По информации СМИ, задержка церемонии награждения по итогам командного турнира в фигурном катании на Олимпиаде связана с допинг-пробой 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, в которой якобы обнаружили запрещённое вещество. Утром 10 февраля она приняла участие в тренировке в Пекине, а в Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что Валиева выступит в личных соревнованиях и она не отстранена от участия в Олимпиаде-2022.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с Валиевой на Олимпиаде стоит ориентироваться на МОК.