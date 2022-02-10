Песков: ориентируемся на МОК в ситуации с Валиевой на Олимпиаде

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался о ситуации вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине.

«Скандал разгорелся, как вы сказали, не на Олимпиаде вчера, а вокруг Олимпиады. Разгорелся он среди тех, кто не обладал должной информацией. Как всегда, не зная сущности, все начали вопить налево и направо. Мы не будем присоединяться к этому стройному ряду кричальщиков», — приводит слова Пескова РИА Новости.

По его мнению, в данной ситуации единственным первоисточником должен быть Международный олимпийский комитет (МОК).

«Вы слышали заявление МОК, нам здесь что-то говорить нет никакого смысла. Ориентируемся на МОК, желаем нашим спортсменам, в том числе Валиевой, только золотых наград», — добавил Песков.

По информации СМИ, задержка церемонии награждения по итогам командного турнира в фигурном катании на Олимпиаде связана с допинг-пробой Валиевой, в которой якобы обнаружили запрещённое вещество. Утром 10 февраля она приняла участие в тренировке в Пекине, а в Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что Валиева выступит в личных соревнованиях и она не отстранена от участия в Олимпиаде-2022.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка опубликовала эмоциональный пост в поддержку Валиевой.