Навка опубликовала эмоциональный пост в поддержку Валиевой

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поддержала Камилу Валиеву на фоне подозрений в употреблении российской фигуристкой запрещённых препаратов.

«Милый ангел, я желаю тебе не обращать внимания ни на что, собраться, сосредоточиться и идти вперёд с высоко поднятой головой. Ты звезда, олимпийская чемпионка. Мы с тобой, вся страна в тебя верит», — написала в Instagram Навка.

Она уверена, что Валиевой хватит силы духа, спортивной мудрости, пусть в столь юном возрасте, чтобы справиться со всем давлением и намеренным негативом со стороны злопыхателей.

15-летняя российская фигуристка подозревалась в употреблении допинга. Утром 10 февраля она приняла участие в тренировке в Пекине.

В Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что Валиева выступит в личных соревнованиях. Она не отстранена от участия в Олимпиаде-2022.

Ранее сообщалось, что ISU не будет давать комментарии по возможным антидопинговым нарушениям.