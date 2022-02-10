НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
ФОТО
ВИДЕО

Валиева не стала комментировать тему допинг-пробы

Валиева не стала комментировать тему допинг-пробы
10.02.2022, 07:15 |

Российская фигуристка Камила Валиева не стала общаться с журналистами после тренировки на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

15-летняя фигуристка из Казани не отреагировала на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что церемония награждения призёров командного турнира Олимпиады связана с её допинг-пробой, сообщает РИА Новости.

В Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что Валиева выступит в личных соревнованиях. Она не отстранена от участия в Олимпиаде-2022.

15-летняя российская фигуристка подозревалась в употреблении допинга. 

Также сообщалось, что перенос медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр — 2022 был связан с допинг-тестом Валиевой. Фигуристка в составе сборной России выиграла командный турнир.

Ранее сообщалось, что Валиева тренирует четверные прыжки на Олимпиаде в Пекине.

Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ