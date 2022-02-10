Валиева не стала комментировать тему допинг-пробы

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Российская фигуристка Камила Валиева не стала общаться с журналистами после тренировки на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

15-летняя фигуристка из Казани не отреагировала на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что церемония награждения призёров командного турнира Олимпиады связана с её допинг-пробой, сообщает РИА Новости.

В Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что Валиева выступит в личных соревнованиях. Она не отстранена от участия в Олимпиаде-2022.

15-летняя российская фигуристка подозревалась в употреблении допинга.

Также сообщалось, что перенос медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр — 2022 был связан с допинг-тестом Валиевой. Фигуристка в составе сборной России выиграла командный турнир.

Ранее сообщалось, что Валиева тренирует четверные прыжки на Олимпиаде в Пекине.