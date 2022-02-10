Валиева тренирует четверные прыжки на Олимпиаде в Пекине

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Российская фигуристка Камила Валиева принимает участие в утренней тренировке на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

15-летняя фигуристка упала с четверного сальхова, сделала тройной аксель, четверной тулуп-тройной тулуп, тройной риттбергер, упала с четверного тулупа, сделала четверной тулуп-ойлер-тройной сальхов, тройной лутц-тройной тулуп, сообщает «Матч ТВ».

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщили, что Валиева выступит в личных соревнованиях. Она не отстранена от участия в Олимпиаде-2022.

15-летняя российская фигуристка подозревалась в употреблении допинга.

Также сообщалось, что перенос медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр — 2022 стал допинг-тест Валиевой. Фигуристка в составе сборной России выиграла командный турнир.

Ранее руководитель пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс высказался о ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой на Играх-2022 в Пекине.