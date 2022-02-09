Виллаш-Боаш побывал в расположении «Зенита» на сборе в Португалии

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Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш посетил санкт-петербургский клуб на сборе в Лагуше (Португалия).
Виллаш-Боаш побывал в расположении «Зенита» на сборе в Португалии
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

Об этом сообщила пресс-служба российской команды на YouTube-канале.

Бывший наставник «Зенита» тепло поприветствовал игроков команды, в особенности нападающего Артёма Дзюбу. Специалист возглавлял клуб с 2014 по 2016 год.

Напомним, что команда Сергея Семака в 1/16 финала плей-офф ЛЕ встретится с испанским «Бетисом». Матчи пройдут 17 и 24 февраля.

Ранее Алексей Березуцкий заявил, что на третьем сборе будет наигрываться основной состав.

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