Виллаш-Боаш побывал в расположении «Зенита» на сборе в Португалии
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Об этом сообщила пресс-служба российской команды на YouTube-канале.
Бывший наставник «Зенита» тепло поприветствовал игроков команды, в особенности нападающего Артёма Дзюбу. Специалист возглавлял клуб с 2014 по 2016 год.
Напомним, что команда Сергея Семака в 1/16 финала плей-офф ЛЕ встретится с испанским «Бетисом». Матчи пройдут 17 и 24 февраля.
Ранее Алексей Березуцкий заявил, что на третьем сборе будет наигрываться основной состав.