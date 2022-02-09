Алексей Березуцкий: на третьем сборе будет наигрываться основной состав
- РИА Новости
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«На третьем сборе в товарищеских матчах уже будет наигрываться основной состав. Упор будет сделан на тактическую подготовку», — цитирует Березуцкого пресс-служба ЦСКА.
Он также отметил, что матч с датской «Люнгбю» получился результативным, в нём было много негативных и положительных моментов.
Встреча, проходившая на сборах в испанском Кампоаморе, завершилась победой российского клуба со счётом 3:2.
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