Алексей Березуцкий: на третьем сборе будет наигрываться основной состав

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о матче с датской «Люнгбю» и рассказал о планах на сборы.

«На третьем сборе в товарищеских матчах уже будет наигрываться основной состав. Упор будет сделан на тактическую подготовку», — цитирует Березуцкого пресс-служба ЦСКА.

Он также отметил, что матч с датской «Люнгбю» получился результативным, в нём было много негативных и положительных моментов.

Встреча, проходившая на сборах в испанском Кампоаморе, завершилась победой российского клуба со счётом 3:2.

Ранее Черышев рассказал, что должен сделать «Зенит», чтобы обыграть «Бетис».