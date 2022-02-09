Алексей Березуцкий: на третьем сборе будет наигрываться основной состав

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Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о матче с датской «Люнгбю» и рассказал о планах на сборы.
Алексей Березуцкий: на третьем сборе будет наигрываться основной состав
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«На третьем сборе в товарищеских матчах уже будет наигрываться основной состав. Упор будет сделан на тактическую подготовку», — цитирует Березуцкого пресс-служба ЦСКА.

Он также отметил, что матч с датской «Люнгбю» получился результативным, в нём было много негативных и положительных моментов.

Встреча, проходившая на сборах в испанском Кампоаморе, завершилась победой российского клуба со счётом 3:2.

Ранее Черышев рассказал, что должен сделать «Зенит», чтобы обыграть «Бетис».

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