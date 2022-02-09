Черышев рассказал, что должен сделать «Зенит», чтобы обыграть «Бетис»

Короткая ссылка
Бывший футболист сборной России Дмитрий Черышев поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом».
Черышев рассказал, что должен сделать «Зенит», чтобы обыграть «Бетис»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Если футболисты «Зенита» не будут садиться глубоко в оборону и смогут встречать соперников в центре поля, а впереди проявят себя быстрые и техничные игроки, которые есть у Семака, мы обыграем «Бетис», — цитирует Черышева «РБ Спорт».

Напомним, что команда Сергея Семака в 1/16 финала плей-офф ЛЕ встретится с испанским «Бетисом». Матчи пройдут 17 и 24 февраля.

Ранее итальянский журналист сообщил, что Карраскаль близок к переходу в московский ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить