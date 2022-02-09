Черышев рассказал, что должен сделать «Зенит», чтобы обыграть «Бетис»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Черышев поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом».

«Если футболисты «Зенита» не будут садиться глубоко в оборону и смогут встречать соперников в центре поля, а впереди проявят себя быстрые и техничные игроки, которые есть у Семака, мы обыграем «Бетис», — цитирует Черышева «РБ Спорт».

Напомним, что команда Сергея Семака в 1/16 финала плей-офф ЛЕ встретится с испанским «Бетисом». Матчи пройдут 17 и 24 февраля.

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