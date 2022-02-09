Итальянский журналист: Карраскаль близок к переходу в московский ЦСКА
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Армейский клуб намерен взять 23-летнего хавбека в аренду с правом выкупа, сообщает итальянский журналист Николо Скира в своём Twitter.
Ожидается, что Карраскаль подпишет контракт до 2026 года.
Карраскаль в текущем сезоне забил четыре мяча и сделал три голевые передачи.
Ранее колумбиец выступал за львовские «Карпаты». В чемпионате Украины полузащитник в 41 матче забил шесть мячей и записал на свой счёт пять ассистов.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Карраскаля в €6 млн.
Ранее полузащитник ЦСКА Хесус Медина рассказал о сложностях, с которыми столкнулся после перехода в российский клуб.
Jorge #Carrascal to #CSKAMoscow from #RiverPlate is at the final stage. Contract until 2026 (5-months loan + 4-years). Deal on loan with option to buy, which will become an obligation upon reaching certain conditions. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 9, 2022