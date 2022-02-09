Итальянский журналист: Карраскаль близок к переходу в московский ЦСКА

Полузащитник аргентинского клуба «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаль может продолжить карьеру в московском ЦСКА.

Армейский клуб намерен взять 23-летнего хавбека в аренду с правом выкупа, сообщает итальянский журналист Николо Скира в своём Twitter.

Ожидается, что Карраскаль подпишет контракт до 2026 года.

Карраскаль в текущем сезоне забил четыре мяча и сделал три голевые передачи.

Ранее колумбиец выступал за львовские «Карпаты». В чемпионате Украины полузащитник в 41 матче забил шесть мячей и записал на свой счёт пять ассистов.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Карраскаля в €6 млн.

Ранее полузащитник ЦСКА Хесус Медина рассказал о сложностях, с которыми столкнулся после перехода в российский клуб.