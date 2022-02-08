Медина: единственная сложность в ЦСКА — русский язык

Полузащитник московского ЦСКА Хесус Медина рассказал о сложностях, с которыми столкнулся после перехода в российский клуб.

«Футбол везде одинаковый. В этом нет никакой тайны. Единственное, что вызывает сложности, — это русский язык», — цитирует Медину пресс-служба ЦСКА.

Напомним, что футболист присоединился к московскому клубу в зимнее трансферное окно. Предыдущим клубом парагвайца был «Нью-Йорк Сити», с которым он стал в прошлом году чемпионом MLS. В минувшем сезоне хавбек провёл за команду 38 матчей, забил девять мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Кокорина в «Фиорентине» партнёры называют «бомбардировщиком».