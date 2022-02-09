Москвина объяснила отсутствие Мишиной и Галлямова на тренировке

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Тамара Москвина, тренер Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, объяснила, почему российские фигуристы 9 февраля не приняли участие в тренировке на зимней Олимпиаде в Пекине.

«У Галлямова два дня выходных после крупных соревнований, обычно мы три даём. Поэтому и не было тренировки», — цитирует ТАСС Москвину

Камила Валиева 9 февраля также пропустила тренировку на Олимпиаде в Пекине.

Сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали командного турнира, набрав в сумме 74 очка. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева и Марк Кондратюк в одиночном катании. Сборная США заняла второе место.

СМИ сообщали, что церемонию награждения фигуристов откладывают из-за допинг-теста в российской команде по фигурному катанию.

Ранее олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова отреагировала на возможный пересмотр результатов командного турнира на зимней Олимпиаде.





