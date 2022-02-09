Москвина объяснила отсутствие Мишиной и Галлямова на тренировке

«У Галлямова два дня выходных после крупных соревнований, обычно мы три даём. Поэтому и не было тренировки», — цитирует ТАСС Москвину
Камила Валиева 9 февраля также пропустила тренировку на Олимпиаде в Пекине.
Сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали командного турнира, набрав в сумме 74 очка. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева и Марк Кондратюк в одиночном катании. Сборная США заняла второе место.
СМИ сообщали, что церемонию награждения фигуристов откладывают из-за допинг-теста в российской команде по фигурному катанию.
Ранее олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова отреагировала на возможный пересмотр результатов командного турнира на зимней Олимпиаде.