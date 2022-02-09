Карацев и Бублик вышли в четвертьфинал турнира в Роттердаме в парном разряде

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Россиянин Аслан Карацев и казахстанец Александр Бублик пробились в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) в парном разряде.
Карацев и Бублик вышли в четвертьфинал турнира в Роттердаме в парном разряде
  • Gettyimages.ru
  • © Mark Metcalfe

В 1/8 финала турнира теннисисты обыграли Рэйвена Клаасена из ЮАР и Бена Маклахлана из Японии. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, [11:9] в пользу россиянина и казахстанца. Продолжительность матча составила 1 час 17 минут.

Напомним, что Карацев завершил выступление на соревнованиях в Роттердаме в одиночном разряде, уступив нидерландцу Таллону Грикспору.

Ранее Хачанов в трёх сетах обыграл Попырина и вышел во второй круг турнира АТР в Роттердаме.

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