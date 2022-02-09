Карацев и Бублик вышли в четвертьфинал турнира в Роттердаме в парном разряде

Россиянин Аслан Карацев и казахстанец Александр Бублик пробились в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) в парном разряде.

В 1/8 финала турнира теннисисты обыграли Рэйвена Клаасена из ЮАР и Бена Маклахлана из Японии. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, [11:9] в пользу россиянина и казахстанца. Продолжительность матча составила 1 час 17 минут.

Напомним, что Карацев завершил выступление на соревнованиях в Роттердаме в одиночном разряде, уступив нидерландцу Таллону Грикспору.

Ранее Хачанов в трёх сетах обыграл Попырина и вышел во второй круг турнира АТР в Роттердаме.