«Манчестер Юнайтед» вничью сыграл с «Бёрнли» в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Бёрнли» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча в Бёрнли на стадионе «Терф Мур» завершилась со счётом 1:1. В составе «красных дьяволов» голом отметился Поль Погба. За хозяев единственный мяч забил Джей Родригес.

Напомним, что портуагльский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду начал встречу со скамейки запасных. На поле футболист появился во втором тайме, но не отметился голевыми действиями.

Ранее «Ньюкасл» уверенно обыграл «Эвертон» в матче АПЛ.