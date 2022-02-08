Кузьменко допущен к занятиям профессиональным спортом в СКА
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По итогам обследования хоккеист был допущен к тренировкам, сообщает пресс-служба команды. Он также имеет возможность принять участие в ближайших контрольных матчах.
Напомним, что 6 февраля Кузьменко покинул расположение сборной России на Олимпиаде в Пекине из-за микротравмы.
Первый матч на групповом этапе Олимпиады мужская сборная России по хоккею проведёт против команды Швейцарии 9 февраля.
Ранее женская сборная Финляндии по хоккею разгромила команду России на ОИ-2022.