Кузьменко допущен к занятиям профессиональным спортом в СКА

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Форвард петербургского СКА Андрей Кузьменко прошёл независимое медицинское обследование на сборе команды в Сочи.
Кузьменко допущен к занятиям профессиональным спортом в СКА
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По итогам обследования хоккеист был допущен к тренировкам, сообщает пресс-служба команды. Он также имеет возможность принять участие в ближайших контрольных матчах.

Напомним, что 6 февраля Кузьменко покинул расположение сборной России на Олимпиаде в Пекине из-за микротравмы. 

Первый матч на групповом этапе Олимпиады мужская сборная России по хоккею проведёт против команды Швейцарии 9 февраля.

Ранее женская сборная Финляндии по хоккею разгромила команду России на ОИ-2022.

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