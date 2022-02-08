Кузьменко допущен к занятиям профессиональным спортом в СКА

Форвард петербургского СКА Андрей Кузьменко прошёл независимое медицинское обследование на сборе команды в Сочи.

По итогам обследования хоккеист был допущен к тренировкам, сообщает пресс-служба команды. Он также имеет возможность принять участие в ближайших контрольных матчах.

Напомним, что 6 февраля Кузьменко покинул расположение сборной России на Олимпиаде в Пекине из-за микротравмы.

Первый матч на групповом этапе Олимпиады мужская сборная России по хоккею проведёт против команды Швейцарии 9 февраля.

Ранее женская сборная Финляндии по хоккею разгромила команду России на ОИ-2022.