Авербух: Валиева настолько сильно задрала планку, что сложно удивить чем-то новым

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Серебряный призёр Олимпиады-2002 и хореограф Илья Авербух восхитился выступлением российской фигуристки Камилы Валиевой в произвольной программе командного турнира Олимпиады в Пекине.

«Валиева — настоящее явление в фигурном катании. Она настолько сильно задрала планку, что сложно удивить чем-то новым. Но ей каждый раз это удается сделать: филигранно, талантливо, по-чемпионски. Это гений на льду, воплощение идеальной фигуристки, которую так тщательно формировал лучший тренерский штаб мира. Поздравляю всех с заслуженным золотом! Все большие молодцы», — цитирует Авербуха Sport24.

Сборная России по фигурному катанию второй раз в истории выиграла командный зачёт Игр. В Пекине россияне набрали 74 балла. В составе национальной команды олимпийскими чемпионами стали Марк Кондратюк, Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Камила Валиева.

Ранее сообщалось, что Валиева установила сразу четыре рекорда в произвольной программе на Олимпиаде.