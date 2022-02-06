Чалов — о дебюте за «Базель»: с нетерпением жду следующей встречи

Российский нападающий «Базеля» Фёдор Чалов поделился впечатлениями от дебюта в чемпионате Швейцарии по футболу в матче со «Сьоном» (3:3).

«Хорошая игра, отличная поддержка фанатов. К сожалению, матч закончился вничью. С нетерпением жду следующей встречи», — цитирует Чалова bz Base.

По словам российского форварда, партнёры по команде его поддерживают. Однако нужно ещё немного времени, чтобы сыграться с одноклубниками.

Чалов также заявил, что всегда мечтал играть в Европе.

Чалов начал матч в стартовом составе. Футболист не отметился результативными действиями. Он получил жёлтую карточку на 44-й минуте матча.

Российский нападающий перешёл в «Базель» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22 и не предусматривает опции выкупа трансфера.

Ранее главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о решении столичного клуба отдать в аренду в «Базель» Чалова.