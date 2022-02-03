Березуцкий — о переходе Чалова в «Базель»: Фёдору нужно сменить обстановку

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о решении столичного клуба отдать в аренду в «Базель» нападающего Фёдора Чалова.

«Феде, наверное, просто нужно сменить обстановку. Это выигрышная ситуация для нас и для него. Уверен, у него всё великолепно сложится в Швейцарии», — цитирует Березуцкого пресс-служба армейской команды.

Соглашение Чалова с «Базелем» рассчитано до конца сезона-2021/22 и не предусматривает опции выкупа трансфера.

Чалов в сезоне-2021/22 принял участие в 18 матчах за ЦСКА во всех турнирах, забил три мяча и отдал пять результативных передач. Форвард является воспитанником армейской команды. Он дебютировал за основу в 2017 году.

ЦСКА (30 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует в Российской премьер-лиге «Зенит» (38).

Ранее известный спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на информацию о переходе Чалова в «Базель».