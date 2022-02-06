«Барселона» победила «Атлетико» в матче Примеры

«Барселона» нанесла поражение «Атлетико» в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Камп Ноу», завершилась со счётом 4:2 в пользу каталонского клуба.

В составе «Барсы» мячи забили Жорди Альба (10-я минута), Гави (21-я), Рональд Араухо (43-я), Дани Алвес (49-я). У «Атлетико» отличились Янник Карраско (8-я), Луис Суарес (58-я).

Алвес (69-я) во втором тайме получил красную карточку.

«Барселона» (38 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Атлетико» (36) расположился на пятой позиции.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» сыграла вничью с «Реал Сосьедадом», Черышев провёл матч на скамейке.

















