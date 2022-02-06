Большунов повредил пьедестал почёта во время награждения после победы в скиатлоне

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Российский лыжник Александр Большунов во время награждения после своей победы в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине повредил пьедестал почёта.

Об этом сообщает ТАСС.

Во время награждения 25-летний россиянин оступился, соскользнул с высшей ступени и ногой задел табличку с надписью «Пекин-2022», которая отлетела от подиума. В итоге потребовалось около минуты, чтобы спортсмены снова взошли на пьедестал.

Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, пробежав дистанцию 30 км за 1 час 16 минут 09,8 секунды. При этом в начале гонки 25-летний спортсмен упал, но смог быстро вернуться в лидирующую группу.

Эта золотая медаль стала первой для сборной России на ОИ-2022.

Ранее журналист Василий Уткин назвал Большунова гением после его победы на Олимпиаде.