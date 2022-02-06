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Василий Уткин назвал Большунова гением после его победы на Олимпиаде

Василий Уткин назвал Большунова гением после его победы на Олимпиаде
06.02.2022, 13:32 |

Известный спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на победу российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне на 30 км на Олимпийских играх в Пекине.

Василий Уткин назвал Большунова гением после его победы на Олимпиаде
  • РИА Новости

«Как круто начал Большунов. Просто гений», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, пробежав дистанцию 30 км за 1 час 16 минут 09,8 секунды. При этом в начале гонки 25-летний спортсмен упал, но смог быстро вернуться в лидирующую группу.

Эта золотая медаль стала первой для сборной России на ОИ-2022.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила мнение, что в российском лыжном спорте возвращаются великие времена.

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