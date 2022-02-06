Сундбю раскритиковал действия Спицова в ходе скиатлона на ОИ-2022

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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Мартин Йонсруд Сундбю выразил мнение, что россиянин Денис Спицов своими действиями помогал норвежцам Хансу Кристеру Холунду и Полу Голбергу приблизиться к Александру Большунову.

«Я не понимал того, что видел, потому что это была очень плохая командная тактика. То, что Спицову было разрешено продолжать её, я считаю странным», — сказал Сундбю NRK.

Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Спицов взял серебро, уступив соотечественнику 1 минуту 11 секунд. Бронза досталась финскому лыжнику Ийво Нисканену (+ 2:00,2).

Сундбю является пятикратным призёром зимних Олимпийских игр. Самыми успешными для него были соревнования в 2018 году, которые прошли в Пхёнчхане. В Южной Корее он завоевал золото в эстафете 4 × 10 км и командном спринте, а также взял серебро в скиатлоне. На Играх в Сочи и Ванкувере он завоевал серебро и бронзу.

Ранее известный в прошлом шведский лыжник Андерс Бломквист объяснил, почему трёхкратный победитель Олимпийских игр 2018 года по лыжным гонкам Йоханнес Хёсфлот Клебо занял 40-е место в скиатлоне на Играх 2022 года в Пекине.