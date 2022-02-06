Эксперт объяснил 40-е место Клебо в скиатлоне на ОИ-2022

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Известный в прошлом шведский лыжник Андерс Бломквист объяснил, почему трёхкратный победитель Олимпийских игр 2018 года по лыжным гонкам Йоханнес Хёсфлот Клебо занял 40-е место в скиатлоне на Играх 2022 года в Пекине.

«Клебо сделал то же самое, что и на чемпионате мира в Зеефельде. Когда гонка не идёт, он сохраняет себя для следующей, в данном случае — для спринта, который будет через два дня», — цитирует Бломквиста Expressen.

Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Спицов взял серебро, уступив соотечественнику 1 минуту 11 секунд. Бронза досталась финскому лыжнику Ийво Нисканену (+ 2:00,2).

В свою очередь, лидер скандинавской команды Йоханнес Хёсфлот Клебо стал лишь 40-м, отстав от Большунова на 9 минут 6 секунд.

Чемпионат мира по лыжным гонкам в Зеефельде прошёл в 2019 году. Клебо завоевал золотую медаль в индивидуальной и командной спринтерских гонках, а также помог команде взять золото в эстафете 4 × 10 км.

Ранее Большунов поделился эмоциями после завоевания золота в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.