Крянин считает, что при правильной тактике Большунов победит Клебо в марафоне

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Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин оценил шансы Александра Большунова в борьбе с норвежцем Йоханнесом Клебо в марафонской гонке на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Всё зависит от сильных и слабых сторон каждого. Для Клебо, который хорошо финиширует, важно удержаться в лидирующей группе по дистанции, не отстать ни от кого, не пропустить ускорение соперников. Большунов и сильные дистанционщики, наоборот, будут пытаться сделать разрыв и оторваться либо в одиночку, либо в группе, с которой можно справиться на финише», — заявил в интервью RT Крянин.

По его мнению, отсутствие марафона на этапах Кубка мира не должно сказаться на итоговом результате.

«Я думаю, что нет. Силу каждого лыжника мы знаем. Однако на исход гонки повлияет большое число факторов. В том числе погода и физическое состояние после всех остальных гонок. У нас, в принципе, практически все ребята способны достойно выступить», — добавил он.

Ранее Крянин поделился ожиданиями от гонки с раздельным стартом классическим стилем на 15 км на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.