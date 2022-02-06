Крянин: жёсткий снег даст преимущество россиянам в разделке на Играх-2022

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Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин поделился ожиданиями от гонки с раздельным стартом классическим стилем на 15 км на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Классический стиль — любимый в нашей стране, мы его активно пропагандируем в федерации. Думаю, что наши ребята сумеют себя показать на Олимпиаде. Здесь основным конкурентом будет в первую очередь Ийво Нисканен. Он уже выигрывал золото чемпионата мира в этом виде программы и на этапе Кубка мира текущего сезона победил в обеих гонках», — заявил в интервью RT Крянин.

По его мнению, жёсткий снег даст преимущество российским лыжникам.

«Большим, габаритным лыжникам при таких условиях на дистанции комфортнее. Ну и конечно, главное — быть в хорошей форме. Потому что в Пекине высота и организм себя ведёт иначе», — добавил он.

Ранее Крянин заявил, что не считает норвежца Йоханнеса Клебо безоговорочным фаворитом в коньковом спринте на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.