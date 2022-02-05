Крянин: Терентьев окажет достойное сопротивление Клебо в спринте на Играх-2022

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Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин не считает норвежца Йоханнеса Клебо безоговорочным фаворитом в коньковом спринте на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Моё личное мнение: оказать сопротивление норвежцу может молодой Терентьев, если будет находиться в хорошей форме. Да и другие ребята тоже. Финишный рывок у Клебо однозначно сильный. Последние 200 м любым стилем он бежит очень быстро, и здесь ему равных нет. Но как сложится выступление, никто не знает, могут быть любые неожиданности», — заявил в интервью RT Крянин.

При этом, по словам Крянина, Терентьев в этом сезоне пока не смог оказать достойное сопротивление Клебо в классике.

«Да, в первой гонке удалось. Но он ещё молодой, и из-за этого нет стабильности. Большой вопрос, как Саша психологически сейчас подойдёт к Олимпиаде. У него, к сожалению, ещё нет опыта выступлений на таких крупных стартах. Уже после Пекина, думаю, появится внутренняя уверенность. Физически ему по силам бороться с Клебо и остальными, однако показывать это на соревнованиях не всегда получается, пока допускает ошибки», — добавил он.

Ранее Крянин поделился мнением о противостоянии Александра Большунова с норвежцем Йоханнесом Клебо на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.