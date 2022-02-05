Крянин — о соперничестве Большунова и Клебо на ОИ: результат предугадать невозможно

|

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин поделился мнением о противостоянии Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Клебо на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Предугадать результат, конечно же, сейчас невозможно. Олимпиада проходит раз в четыре года. И каждый спортсмен по-своему подходит к подготовке. На этапах Кубка мира лыжники могут не показывать максимальные результаты, которые потом увидим на Играх. Ведь задача тренеров, чтобы пик формы их подопечных приходился именно на гонки в Пекине. И все по-разному достигают цели. Одни спортсмены набирают форму за счёт постоянных соревнований, а кто-то, наоборот, делает паузы. Если честно, мы сейчас не представляем, кто и в каком функциональном состоянии находится. Это покажут только старты. Однако выступление нашей команды в этом сезоне говорит о том, что мы можем рассчитывать на хорошие результаты», — заявил в интервью RT Крянин.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление российских лыжниц в скиатлоне на 15 км на Олимпийских играх в Пекине.