Бородавко рассказал о самом сложном испытании для Непряевой во время скиатлона на ОИ

|

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мнением о самом сложном испытании для Натальи Непряевой в скиатлоне, в котором ей удалось завоевать серебро Игр в Пекине.

«В первой половине у Непряевой не очень хорошо катили лыжи? Думаю, это обманчивое впечатление. Просто слишком высокий темп задала Тереза Йохауг. А те же Карлссон и Андерссон с самого старта очень резко устремились за ней, стараясь не допустить большого отрыва от лидера, но при этом оторваться от остальных. Для Натальи, собственно, это стало наиболее сложным испытанием. В один момент я даже увидел, что у неё рухнули все надежды и она мысленно попрощалась с медалью», — сказал Бородавко в интервью RT.

По его словам, в тот момент на трассе был тяжёлый участок, на котором Йохауг сделала мощное ускорение. Соперницы же погнались за ней по мере возможностей, а Наталья начала отставать на этом отрезке.

«Вот мне и показалось, что она немножко сдаётся. Хотя в предыдущий день мы как раз говорили о том, что ни в коем случае нельзя на этих подъёмах допускать, чтобы закислились ноги. Иначе говоря, если бы Наташа попробовала держать предложенный Йохауг темп, она могла вообще не дойти до финиша в числе призёров. Было бы крайне сложно восстанавливаться. Но она молодец — проявила именно ту выдержку, которую нужно. Не зашла за черту с функциональной точки зрения. Ну а потом бойцовские качества, характер и злость всё-таки помогли устоять», — заявил Бородавко.

Ранее Бородавко рассказал, как его подопечная Наталья Непряева справлялась с сильным холодом во время гонки.