Бородавко: в какой-то момент показалось, что Непряева близка к истерике

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, как его подопечная Наталья Непряева, завоевавшая серебро в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине, справлялась с сильным холодом во время гонки.

По его словам, в таких гонках от ветра не спасает никакая одежда, но во время соревнований на адреналине человек перестаёт ощущать холод и боль.

«Разное было. И разговоры, и слёзы, и ужас. В какой-то момент мне вообще показалось, что Наташа близка к истерике и не очень понимает, как бежать и что вообще происходит. В местных горах очень «тупой» снег, так что не только холод создавал проблемы. Мышцы ведь тоже реагируют на повышенную нагрузку и погодные условия. Всё это накладывало отпечаток на общее состояние. Кто сумел справиться со стрессом, тот дошёл до финиша быстрее», — сказал Бородавко в интервью RT.

Ранее лыжница Наталья Матвеева выразила уверенность, что теперь Непряева почувствует вкус медалей и будет дальше завоёвывать их.