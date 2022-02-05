«Манчестер Юнайтед» по пенальти уступил «Мидлсбро» и вылетел из Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» на своём поле потерпел поражение от «Мидлсбро» в серии пенальти в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу.

Основное время встречи, прошедшей в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», завершилось со счётом 1:1.

На 20-й минуте игра Криштиану Роналду не реализовал 11-метровый, однако уже на 25-й манкунианцы всё же вышли вперёд — отличился Джейдон Санчо. Гости же ответили голом Мэтти Кукса на 64-й.

В дополнительное время команды не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «Мидлсбро» — 7:8. Промахнулся только нападающий Энтони Эланга, пробивший выше ворот.

Таким образом, подопечные Ральфа Рангника покинули турнир, а «Мидлсбро» пробился в 1/8 финала.

Ранее экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Алан Смит раскритиковал хавбека команды Поля Погба.