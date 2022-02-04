Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Смит раскритиковал Погба

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Алан Смит поделился мнением о полузащитнике команды Поле Погба.

«Я думаю, отношение к Полю Погба всегда было сложным и неоднозначным, это разделяет людей на две группы, потому что он такой талантливый, его талант неоспорим, но в то же время он разочаровал многих», — цитирует Смита Offers.bet.

По его мнению, тренеру достаточно сложно, когда в составе присутствует подобный игрок.

«Я думаю, что нынешняя ситуация Погба — огромный позор, поскольку он талантливый футболист, с которым многим комфортно играть и за которым нравится наблюдать болельщикам. Когда он в форме — нет никого лучше. То, что он может делать с футбольным мячом, его передачи, как он может вести игру самостоятельно — это невероятно. Но в этом-то и заключается разочарование из-за его нестабильности, ведь люди хотят от него зрелищной игры в каждом матче», — заявил Смит.

28-летний Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году за €105 млн. В этом сезоне он провёл в составе манкунианцев 13 матчей и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду может уйти из «Манчестер Юнайтед» в конце сезона.