ESPN: Роналду может уйти из «Манчестер Юнайтед» в конце сезона
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36-летний португальский форвард объявит о своём решении после назначения нового главного тренера МЮ, сообщает ESPN.
Напомнил, контракт Роналду с «Манчестером» заканчивается в июне 2023 года.
Главный тренер МЮ Ральф Рангник покинет свой пост в конце сезона.
Роналду в сезоне-2021/22 в 18 матчах забил восемь голов и сделал три результативные передачи. Также на его счету шесть голов в Лиге чемпионов УЕФА.
Ранее сообщалось, что Ван де Бек перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон».