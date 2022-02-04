ESPN: Роналду может уйти из «Манчестер Юнайтед» в конце сезона

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не исключил, что уйдёт из английского клуба в конце сезона-2021/22.

36-летний португальский форвард объявит о своём решении после назначения нового главного тренера МЮ, сообщает ESPN.

Напомнил, контракт Роналду с «Манчестером» заканчивается в июне 2023 года.

Главный тренер МЮ Ральф Рангник покинет свой пост в конце сезона.

Роналду в сезоне-2021/22 в 18 матчах забил восемь голов и сделал три результативные передачи. Также на его счету шесть голов в Лиге чемпионов УЕФА.

Ранее сообщалось, что Ван де Бек перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон».