ESPN: Роналду может уйти из «Манчестер Юнайтед» в конце сезона

Короткая ссылка
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не исключил, что уйдёт из английского клуба в конце сезона-2021/22.
ESPN: Роналду может уйти из «Манчестер Юнайтед» в конце сезона
  • AP
  • © Rui Vieira

36-летний португальский форвард объявит о своём решении после назначения нового главного тренера МЮ, сообщает ESPN.

Напомнил, контракт Роналду с «Манчестером» заканчивается в июне 2023 года.

Главный тренер МЮ Ральф Рангник покинет свой пост в конце сезона.

Роналду в сезоне-2021/22 в 18 матчах забил восемь голов и сделал три результативные передачи. Также на его счету шесть голов в Лиге чемпионов УЕФА.

Ранее сообщалось, что Ван де Бек перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить