Ван де Бек перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон»
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Как сообщает пресс-служба «Эвертона», игрок арендован до конца сезона.
«Профессионализм и трудовая этика ван де Бека недавно были высоко оценены временным тренером Ральфом Рангником, но жёсткая конкуренция за места в полузащите ограничила его игровое время», — говорится в сообщении на сайте «Манчестер Юнайтед».
Ван де Бек стал игроком МЮ в 2020 года. В нынешнем сезоне он провёл 14 матчей за манкунианцев и отметился одним голом.
Ранее сообщалось, что экс-тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард возглавил «Эвертон».