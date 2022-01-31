Ван де Бек перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон»

Полузащитник Донни ван де Бек перешёл из «Манчестер Юнайтед» в ливерпульский футбольный клуб «Эвертон».

Как сообщает пресс-служба «Эвертона», игрок арендован до конца сезона.

«Профессионализм и трудовая этика ван де Бека недавно были высоко оценены временным тренером Ральфом Рангником, но жёсткая конкуренция за места в полузащите ограничила его игровое время», — говорится в сообщении на сайте «Манчестер Юнайтед».

Ван де Бек стал игроком МЮ в 2020 года. В нынешнем сезоне он провёл 14 матчей за манкунианцев и отметился одним голом.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард возглавил «Эвертон».