Ван де Бек перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон»

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Полузащитник Донни ван де Бек перешёл из «Манчестер Юнайтед» в ливерпульский футбольный клуб «Эвертон».
Ван де Бек перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон»
  • globallookpress.com
  • © COLORSPORT/LYNNE CAMERON

Как сообщает пресс-служба «Эвертона», игрок арендован до конца сезона.

«Профессионализм и трудовая этика ван де Бека недавно были высоко оценены временным тренером Ральфом Рангником, но жёсткая конкуренция за места в полузащите ограничила его игровое время», — говорится в сообщении на сайте «Манчестер Юнайтед».

Ван де Бек стал игроком МЮ в 2020 года. В нынешнем сезоне он провёл 14 матчей за манкунианцев и отметился одним голом. 

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард возглавил «Эвертон».

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