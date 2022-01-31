Экс-тренер «Челси» Лэмпард возглавил «Эвертон»

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Бывший футболист и наставник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард назначен главным тренером ливерпульского «Эвертона».
Экс-тренер «Челси» Лэмпард возглавил «Эвертон»
  • ©Tony McArdle/Everton FC
  • Gettyimages.ru

Как сообщает пресс-служба «Эвертона», соглашение с 43-летним специалистом рассчитано до июня 2024 года.

Последним местом работы Лэмпарда был «Челси», из которого его уволили в январе 2021 года. Он возглавлял команду с 2019-го и сумел вывести её в Лигу чемпионов.

После 20 матчей «Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 19 очков.

Ранее в Италии сообщали, что Лэмпард станет главным тренером «Эвертона».

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