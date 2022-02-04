Губерниев: нужно договариваться и подкармливать Васнецову

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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с российской биатлонисткой Валерией Васнецовой, которая попав в карантинный отель на Олимпиаде-2022 пожаловалась на качество пищи.

«Китайцы делают то, что считают нужным. Но необходимо сделать всё, чтобы изменить питание. Надо договариваться, подкармливать Леру. Она болеет и не должна страдать! Поскольку в отеле, где, например, остановился я — прекрасное питание, европейский завтрак и так далее. Надеюсь, что Васнецова будет есть нормальную пищу», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Васнецова пропустит начало Олимпиады из-за положительного теста на коронавирус. Спортсменка находится на карантине с 1 февраля. В своём Instagram биатлонистка пожаловалась на качество еды, которое приносят спортсменам, при этом отметив, что персонал и представители СМИ получают нормальное питание.

Ранее Драчёв раскритиковал организаторов ОИ в Пекине за условия в карантинном отеле.