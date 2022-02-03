Олимпийская чемпионка Мастеркова назвала фактор COVID-19 на Олимпиаде в Пекине лотереей

«Страшнее лотерейного билета, чем COVID-19, никто бы никогда не придумал, но мы можем выдержать всё. Наша задача — выступать на соревнованиях достойно», — сказала она.
По словам Мастерковой, в её прошлом также были подобные «лотереи» на других Олимпийских играх.
«Такое бывает каждый раз на Олимпийских играх. В данном случае COVID-19. В Атланте, когда я выступала, это были погодные условия — было +50 °C. Мне даже пришлось отстричь волосы, потому что было трудно с ними бегать и ухаживать за ними после каждой дистанции в течение недели», — отметила она.
Ранее шесть игроков женской сборной России по хоккею сдали положительные тесты на коронавирус на Олимпиаде в Пекине. Позднее стало известно, что семь хоккеистов сборной Латвии не прошли тестирование.