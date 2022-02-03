️Шесть хоккеисток сборной России сдали положительные тесты на коронавирус на ОИ

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Шесть игроков женской сборной России по хоккею сдали положительные тесты на коронавирус на Олимпиаде в Пекине.

«Вчера мы хотели провести тренировку, у нас было всё готово, но в последний момент нам запретили выехать с территории Олимпийской деревни. Шесть человек в нашей команде получили положительные результаты тестов на коронавирус», — цитирует главного тренера сборной России Евгения Бобарико РИА Новости.

По его словам, коронавирусом заболели Ольга Сосина, Людмила Белякова, Ангелина Гончаренко, Лиана Ганеева, Екатерина Николаева и Диана Фархутдинова. При этом Николаева и Фархутдинова находятся в ковидарии, а остальные инфицированные изолированы в другой гостинице. Тем не менее Бобарико заявил, что каждая из заболевших хоккеисток имеет шансы сыграть на Олимпиаде.

«У некоторых даже есть первые отрицательные результаты. Да, это наша лучшая сила, но нам придётся справиться с этой проблемой», —добавил специалист.

Первым соперником женской сборной России в Пекине станет команда Швейцарии. Встреча состоится 4 февраля.

Ранее сообщалось, что российские хоккеисты прибыли в Пекин в защитных масках и экранах.