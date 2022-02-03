Российские хоккеисты прибыли в Пекин в защитных масках и экранах

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Игроки мужской сборной России по хоккею прилетели на Олимпиаду в Пекин в защитных масках и экранах.

Фото хоккеистов в масках и экранах из аэропорта опубликовал журналист Павел Лысенков.

«Первые российские спортсмены в Пекине, которые носят не просто маски, но и защитные экраны во всё лицо. Это очень правильно и умно. Хоккеисты понимают, что именно от тестов на ковид зависит, кто тут возьмёт золото», — написал Лысенков в своём Telegram-канале.

Напомним, что сборная России по хоккею потребовала предоставить ей отдельный борт, отказавшись лететь в одном самолёте с другими отечественными спортсменами.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля.

Ранее сообщалось, что на Олимпийских играх отменили первую тренировку мужской сборной России по хоккею.