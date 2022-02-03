Каттани высказался о заявке «Спартака» на плей-офф Лиги Европы

Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани прокомментировал заявку столичной команды на плей-офф Лиги Европы УЕФА сезона-2021/22.

«Согласно правилам, нам пришлось повторно заявить Жиго и потерять из-за этого один слот в заявке», — цитирует Каттани пресс-служба «Спартака».

Каттани дал понять, что сохранение российских игроков с большим потенциалом — приоритет клубной стратегии.

Он подчеркнул, что все сделки, которые «Спартак» совершил в зимнее трансферное окно, — это часть глубокой стратегии. Клуб продолжит реализовывать её в летнее трансферное окно.

По словам Каттани, московский клуб уже этой зимой постарался действовать на рынке максимально оперативно, чтобы обеспечить необходимый баланс и стабильность состава.

«Спартак» пробился в 1/8 финала плей-офф ЛЕ. Соперник столичной команды станет известен после матчей 1/16 финала турнира.

Напомним, что «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 23 очка в 18 матчах.

Ранее сообщалось, что 18-летний футболист «Енисея» может перейти в «Спартак».