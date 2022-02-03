Каттани высказался о заявке «Спартака» на плей-офф Лиги Европы
- РИА Новости
«Согласно правилам, нам пришлось повторно заявить Жиго и потерять из-за этого один слот в заявке», — цитирует Каттани пресс-служба «Спартака».
Каттани дал понять, что сохранение российских игроков с большим потенциалом — приоритет клубной стратегии.
Он подчеркнул, что все сделки, которые «Спартак» совершил в зимнее трансферное окно, — это часть глубокой стратегии. Клуб продолжит реализовывать её в летнее трансферное окно.
По словам Каттани, московский клуб уже этой зимой постарался действовать на рынке максимально оперативно, чтобы обеспечить необходимый баланс и стабильность состава.
«Спартак» пробился в 1/8 финала плей-офф ЛЕ. Соперник столичной команды станет известен после матчей 1/16 финала турнира.
Напомним, что «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 23 очка в 18 матчах.
Ранее сообщалось, что 18-летний футболист «Енисея» может перейти в «Спартак».
Заявка «Спартака» на плей-офф @EuropaLeague 🔴⚪️— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 3, 2022
Наш соперник по 1/8 финала определится по итогам жеребьевки 25 февраля. Первый матч мы проведём в гостях 10 марта, ответный – дома 17 марта ⚔️ pic.twitter.com/peq4KwOrGf