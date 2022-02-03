Кузнецов прокомментировал поражение «Вашингтона» от «Эдмонтона»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов подвёл итоги матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз».

«Мне немного не везло в конце, я чувствовал, что они были немного свежее. Вчера у нас была тяжелая игра с «Питтсбургом», но это не оправдание. В то же время мне нравится, как мы отреагировали после 0:3», — цитирует Кузнецова пресс-служба НХЛ.

Кузнецов забросил шайбу в ворота «Эдмонтона», сравняв счёт, хотя изначально «Кэпиталз» уступали 0:3. Впрочем, «Вашингтон» всё равно потерпел поражение — 3:5.

Ранее сообщалось, что Кузнецов признан третьей звездой матча с «Эдмонтоном».