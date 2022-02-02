Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о результате товарищеского матча на сборе в ОАЭ с ФК «Рига».

«Старались сделать всё, что просил тренер. Завтра будет разбор игры, тогда точно поймём, получилось что-то сделать или нет», — цитирует «Матч ТВ» Джикию.

При этом защитник подчеркнул, что на учебно-тренировочных сборах результат матчей не очень важен для команды.

По словам Джикии, он не чувствует себя сильно уставшим после первого изнуряющего сбора.

Защитник подчеркнул, что футболисты «Спартака» в первую очередь в данный момент думают о предстоящем дерби с ЦСКА (26 февраля) в рамках 19-го тура чемпионата России.

«Спартак» 2 февраля сыграл вничью с «Ригой» в Дубае (0:0). Красно-белые в следующей игре, которая пройдёт 5 февраля, встретятся с «Джохор-Бару» (Малайзия).

Ранее сообщалось, что владелец «Спартака» Леонид Федун и его гражданская жена посетили матч клуба с «Ригой».