Волейболистки «Динамо» не сыграют в матче Лиги чемпионов из-за невыдачи виз

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Женский волейбольный клуб «Динамо» не попал на матч Лиги чемпионов из-за проблем с визами.
Волейболистки «Динамо» не сыграют в матче Лиги чемпионов из-за невыдачи виз
  • РИА Новости

«Динамо» не сможет принять участие в матче Лиги чемпионов с чешской «Дуклой» из-за невыдачи виз представителям московского клуба. Пять членов московской команды не смогли получить визы, сообщает пресс-служба «Динамо».

В выдаче виз было отказано с формулировкой: «Нет подтверждённых оснований для въезда в Чехию». Таким образом, три тренера, врач и массажист не получили документы для пересечения границы.

Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) отказалась содействовать «Динамо» в переносе матча. Таким образом, команде будет засчитано техническое поражение.

Ранее волейболисты сборной России рассказали, за кого будут переживать на зимней Олимпиаде.

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