Усачёва вернулась к тренировкам после травмы бедра

Российская фигуристка Дарья Усачёва вернулась к тренировкам после травмы правого бедра, полученной на этапе Гран-при в Японии.

Об этом сообщил хореограф Алексей Железняков в своём Instagram.

«Вчера на уроке появилась наша девочка голубых кровей. Не знаю почему, но Даша ассоциируется у меня с девочкой-гимназисткой царских времен», — написал Железняков.

Он добавил, что чуть не заплакал, увидев свою ученицу. По словам хореографа, он сильно переживал за её душевное состояние.

Напомним, что Усачёва неудачно приземлилась во время раскатки перед короткой программой на этапе Гран-при в Японии. Лёд она покидала на руках командного врача, при этом фигуристка не смогла сдержать слёз.

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