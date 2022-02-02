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Ягудин рассказал, как отсутствие зрителей влияет на спортсменов

Ягудин рассказал, как отсутствие зрителей влияет на спортсменов
02.02.2022, 15:30 |

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, как отсутствие зрителей влияет на спортсменов с психологической точки зрения.

Ягудин рассказал, как отсутствие зрителей влияет на спортсменов
  • Gettyimages.ru

«50 на 50. В данном случае могу высказывать только свою точку зрения. Некоторых зрители на трибунах сковывают. Помню чемпионат мира в Северной Америке, когда на тебя смотрит полная арена — 20 тыс. зрителей, или в России Ходынка — и тебя это количество людей прибивает: ноги ватные, и ничего сделать не можешь. А здесь как на тренировке: пришёл, показал контрольный прокат. Для одних фигуристов это действительно проще. Но есть люди, которым нужен зритель. Я, например, кайфовал и отталкивался от болельщиков, особенно когда первая половина программы нормально проходит и люди начинают хлопать, поддерживать, — это нереальный заряд. Тебя прёт — и ты побеждаешь», — заявил Ягудин в интервью RT.

Ранее Ягудин рассказал о волнении перед стартом ОИ-2022 в Пекине.

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