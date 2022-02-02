Ягудин рассказал о волнении перед стартом ОИ-2022 в Пекине

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Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, какие эмоции испытывает, находясь на Играх в Пекине как комментатор.

«Казалось бы, ты сидишь на комментаторской позиции, что волноваться? Но поднимаясь туда, на лёд, особенно когда выходишь на главную арену, ты видишь надписи «Пекин-2022», олимпийские кольца — и внутри всё сживается. Не могу это передать. Я настолько эмоционально всегда реагирую, когда россияне выступают на внутренних турнирах, этапах Гран-при, мира, а сейчас впервые буду вживую комментировать Игры. Вообще не представляю, что со мной произойдёт», — заявил Ягудин.

Он также рассказал, что чувствуют спортсмены, которые участвуют в Олимпийских играх.

«Мне кажется, у них немного другие ощущения. Спортсмены немного абстрагированы от тестов и «пузырей». Для них это каждодневная рутина, как тренироваться и выступать. Сдали тест — хорошо, пошли дальше. Главное — быть в безопасности и поменьше контактировать со всеми. Они уже давно в этой струе. А ты человек извне, и тебя этой волной несёт и постоянно подкидывает, плюс накрывает эмоциональный шторм. Я пытаюсь вспомнить 2002 год. Там было хладнокровие, наработанное спокойствие. Но вы даже не можете представить, какой страх они испытают при выступлении. Да и мы тоже… «Командник» ещё через пару дней, а я уже не могу объяснить, что творится внутри», — добавил Ягудин.

Ранее Ягудин рассказал о жизни в «пузыре» на ОИ-2022 в Пекине.