Ягудин рассказал о жизни в «пузыре» на ОИ-2022 в Пекине

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Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал об адаптации к жизни в «пузыре» на Олимпийских играх в Пекине.

«Я человек, который в последний раз был на Олимпиаде 20 лет назад, в 2002 году. Нас не заставляли носить маски и перчатки, жить в «пузырях». Спортсменам предоставлялась полная свобода действий. Сейчас, как комментатора одного из центральных телеканалов, меня не очень беспокоят ограничения. Конечно, хочется выйти на улицу. Каждый раз видишь, что там хорошая погода, но тебя не выпускают. Всё в решётках, заборах. Но, на мой взгляд, лучше так, чем не было бы ничего. Одно дело мы, комментаторы. Нет этого турнира — поработаем на другом. Очень жалко спортсменов. Я сам был на их месте и понимаю, что такое Олимпиада. Это словно другая планета. Есть все остальные турниры, а есть Игры. У многих сейчас решается дальнейшая судьба. И если бы произошла отмена или перенос, у тех, кто может выиграть сегодня, возможно, такой возможности уже не будет, даже на следующий год. Поэтому я, как бывший спортсмен, лучше буду носить скафандр и сдавать тесты в рот, в нос, в ухо... неважно куда, лишь бы этот праздник спорта состоялся», — заявил Ягудин.

Ранее российские фигуристки не вышли на тренировку командного турнира ОИ-2022.