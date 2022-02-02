«Барселона» объявила о переходе Обамеянга

Каталонская «Барселона» объявила о подписании контракта с нападающим Пьер-Эмериком Обамеянгом.

Соглашение футболиста с клубом рассчитано до июня 2025 года. Сумма отступных — €100 млн, сообщает пресс-служба «Барселоны».

В этом сезоне 32-летний игрок провёл 15 матчей, забил семь мячей и отдал две результативные передачи. За «Арсенал» он выступает с 2018 года. За это время всего форвард сыграл в составе «канониров» 163 матча, отметился 92 голами и 21 ассистом.

Ранее сообщалось, что Обамеянг будет получать в «Барселоне» всего €5 тыс. в неделю.